Строитель погиб при падении с девятого этажа во Владикавказе

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании, который привлек рабочего без трудового договора и не обеспечил технику безопасности, что привело к падению мужчины с девятого этажа и его смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РСО-Алания.

Северо-Западный межрайонный следственный отдел по городу Владикавказу СУ СК России по РСО-Алания возбудил уголовное дело против руководителя строительной организации. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, подозреваемый без оформления трудового договора привлек местного жителя для выполнения работ на строительном объекте в городе. Не обеспечив соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, директор допустил мужчину к производству работ без страховочных приспособлений и средств индивидуальной защиты.

В результате в июне 2025 года работник сорвался с высоты 9-го этажа и скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

В настоящее время следователь СК проводит необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Тат Гаспарян