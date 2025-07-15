Российский боец Евлоев возглавил рейтинг UFC в полулегком весе

На сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представлен обновленный рейтинг спортсменов. Россиянин Мовсар Евлоев поднялся на первое место в рейтинге бойцов в полулегком весе (до 65,8 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мовсар Евлоев

Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports / Reuters Мовсар Евлоев

Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports / Reuters

В топ-3 также вошли бразилец Диего Лопес и мексиканец Яир Родригес. Действующим чемпионом в этой весовой категории является австралийский боец Александр Волкановски.

Ранее стало известно, что Мовсар Евлоев снялся с поединка против американца Аарона Пико на турнире UFC, который пройдет в АбуДаби 26 июля. По информации СМИ, россиянин отказался от участия из-за травмы или из-за состояния здоровья.

Мовсару Евлоеву 31 год. В 19 поединках он не потерпел ни ни одного поражения. Свою последнюю победу он одержал 8 декабря 2024 года над бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.

Таисия Орлова