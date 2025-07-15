АТОР: у российских туристов нет «глобальных проблем» с eSIM в Турции

Турецкое управление по связи (BTK) ограничило доступ к сайтам и приложениям восьми крупных международных eSIM-провайдеров. В их числе — Airalo, Holafly, Nomad и Mobimatter. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что речи о блокировке услуги eSIM не идет.

По данным АТОР, у россиян нет «глобальных проблем» с eSIM в Турции. В ассоциации уточнили, что в стране не открываются несколько приложений, но сами eSIM исправно работают. В частности, нельзя проверить остаток интернета и нельзя подключить eSIM уже по приезде на турецкие курорты. Сделать все это до поездки можно.

В магазине eSIM-карт Telwel сказали, что приложения некоторых eSIM-сервисов также могут не работать в ОАЭ, Китае или Малайзии. Иногда для решения проблемы помогает отключить VPN. «На днях к нам обратилась клиентка, которая поехала с нашей eSIM Telwel в Турцию... Женщина обратилась к нам по почте, мы прислали код активации, и проблема была решена»,— рассказал гендиректор Telwel Сергей Ставропольцев.

В МТС заявили, что у клиентов оператора тоже не возникает трудностей с использованием мобильного интернета и его подключением в Турции. В компании уточнили, что практически все подключают услугу до поездки.

О жалобах пользователей Apple на проблемы с eSIM — в материале «Ъ» «Яблоко разбора».