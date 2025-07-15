В Омске осудят членов банды по делу о мошенничестве с кредитами на 200 млн руб.

Куйбышевский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении восьми членов банды. Им вменяют в вину мошенничество (ст. 159 УК РФ) и организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, аферу разработала жительница Омска. Для этого она привлекла своих знакомых, в том числе сотрудников из банковской сферы. Злоумышленники, считают правоохранители, учредили несколько коммерческих организаций, куда фиктивно трудоустраивали граждан.

Мошенники создавали видимость платежеспособности нанятых работников, начисляя им завышенную зарплату. Сведения о доходах сотрудников подставных фирмы вносились в программу банка для запроса максимальной суммы кредита. Одобрению заявки на кредит способствовал задействованный в схеме банковский служащий.

С 2019-го по 2023 год, установило следствие, аферисты похитили более 200 млн руб. на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей. Всего выявлено не менее 85 фактов мошенничества. Фигурантов дела сотрудники полиции Омской области задержали в сентябре 2023 года.

Александра Стрелкова