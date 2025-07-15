В Новосибирске не состоялись торги по КРТ микрорайона «Клюквенный»

Торги на право заключения договора по комплексному развитию трех земельных участков в микрорайоне «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска не состоялись, сообщается в электронной документации аукциона на сайте ГИС «Торги». Аукционы, объявленные АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», были назначены на 16 июля. На участие в них не подали ни одной заявки.

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«Поскольку организатору торгов не поступило ни одной заявки на участие, комиссия принимает решение о признании торгов несостоявшимися», — сказано в протоколе комиссии.

Площадь первого земельного участка по улице Подневича, 36 — 22,2 тыс. кв. м. Начальная цена торгов — 36,6 млн руб. По условиям договора о КРТ, организаторами предусмотрена обязанность застройщика по внесению целевого взноса на инфраструктуру в размере 235 млн руб. (вносится равными частями ежемесячно в течение двух лет) и целевого взноса на завершение строительства многоквартирных домов в размере 13,7 млн руб. (вносится равными частями в течение года).

Второй участок площадью 25,7 тыс. кв. м находится на улице Подневича, 34. Начальная цена договора —38,5 млн руб. Целевой взнос на инфраструктуру —272 млн руб., целевой взнос на завершение строительства МКД — 14,7 млн руб.

Площадь третьего участка по улице Подневича, 32 — 24,2 тыс. кв. метров. Начальная цена — 38,6 млн руб. Целевой взнос на инфраструктуру — 255 млн руб., целевой взнос на завершение строительства МКД — 15,5 млн руб.

Согласно договору, средства целевого взноса на инфраструктуру передаются застройщиком оператору для заключения договоров на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию инфраструктуры, в том числе питьевого водопровода, ливневой канализации, улично-дорожной сети, школы и детского сада.

Лолита Белова