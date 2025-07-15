Заболеваемость корью в Европе взлетела на фоне низкого уровня вакцинации

Число случаев заболевания корью в европейском регионе в 2024 году достигло почти 149 тыс (191,7 случаев заболевания на 1 млн человек). Это более чем в два раза больше, чем годом ранее, когда заболело 60,8 тыс. человек. Такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с ЮНИСЕФ. Организации отмечают, что это самое высокое число заболеваний с 1997 года. По классификации ВОЗ, к региону Европа относятся 53 страны, включая Россию и государства Центральной Азии.

При этом, как указывают эксперты организаций, уровень вакцинации от кори все еще ниже того, что был до пандемии COVID-19. Если в 2019 году вакцину от кори, паротита, краснухи получили 92% детей в регионе, то в 2024 году — 91%. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить не менее 95% человек.

По словам директора ЮНИСЕФ по работе в этом регионе Регины Де Доминисис, «вакцинация стала жертвой собственного успеха». «Современное поколение не видело разрушительных последствий распространения болезней, которые может предотвратить вакцинация. А отсюда самоуспокоенность и распространение дезинформации»,— отметила она.

Как отказ от прививок привел к распространению в России трех опасных заболеваний — в материале «Ъ» «Не сыпь мне корь на рану».

Алена Миклашевская