«Опора России» на Кубани: подсчет производительности коснется всех субъектов МСП

«Опора России» предложила включить в состав обязательной бухгалтерской отчетности организаций отдельную строку для подсчета производительности труда. Соответствующее письмо от организации находится на рассмотрении в Минфине. Как пояснил «Ъ-Кубань» председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков, инициатива касается всех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и она не должна стать инструментом контроля со стороны надзорных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отмечает господин Башмаков, сегодня в нацпроект «Производительность труда» попадают предприятия с годовым оборотом от 400 млн до 30 млрд руб., с наличием потенциала повышения производительности не менее 10% и относящиеся к одной из приоритетных отраслей экономики.

«Наше предложение касается всех субъектов МСП. Мы предлагаем, чтобы в бухгалтерской отчетности о результатах деятельности добавили строку, которая будет учитывать показатель производительности труда. Рассматриваем это как первый шаг для возможности анализа производительности труда в компаниях малого и среднего бизнеса. Часто слышим, что в стране производительность якобы очень низкая. Но есть компании и целые отрасли, где этот показатель растет. Руководители компаний, зная эту статистику, будут лучше понимать результаты деятельности»,— комментирует Даниэль Башмаков.

Как считает председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России», важно, чтобы показатель производительности труда не стал инструментом контроля для надзорных органов и дополнительных проверок малых предприятий с низкой производительностью. Должны быть доступны дополнительные преференции для предприятий, у которых этот показатель растет либо находится на высоком уровне.

Показатель предлагается рассчитывать как соотношение валовой прибыли организации и среднесписочной численности работников. «При этом не нужно сравнивать показатели производительности, например, ИТ-компании и предприятие, которое выпускает какую-либо продукцию. У них совершенно разные показатели. В дальнейшем формула расчета производительности будет дорабатываться, чтобы стать более точной»,— отмечает господин Башмаков.

По данным министерства экономики Краснодарского края, за время реализации нацпроекта «Производительность труда» с 2018 по 2024 год к нему присоединилось 320 компаний с суммарной выручкой более 1,1 трлн руб. и численностью рабочих порядка 75 тыс. человек. Лидерами являются отрасли обрабатывающего производства — 132 предприятия, торговли — 55 компаний и сельского хозяйства — 54 предприятия. С начала 2025 года к проекту присоединилось еще более 30 кубанских предприятий.

Андрей Пугачев