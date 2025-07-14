Дроны ВСУ ранили двух жителей Белгородской области. Среди них двухлетний ребенок
Украинские беспилотники продолжают атаковать Шебекинский округ Белгородской области: среди раненых — двухлетний ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Мальчик был ранен в селе Щигоревка. В центральной райбольнице диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области. Бригада скорой доставляет ребенка в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
В городе Шебекино дрон в очередной раз атаковал гражданский автомобиль. Горожанина с баротравмой скорая помощь доставляет в городскую больницу № 2 областного центра.
За выходные ВСУ убили одного и ранили 14 мирных жителей Черноземья.