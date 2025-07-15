Челябинская область получит в 2027 году 197 млн рублей на модульные отели

Правительство РФ выделило 15 млрд руб. на создание модульных гостиниц в 55 регионах в ближайшие три года. В том числе Челябинская область получит 197,7 млрд руб. в 2027 году. Распоряжение о распределении средств опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Субсидии из федерального бюджета получат регионы, инвестиционные проекты в которых были отобраны по результатам конкурса Минэкономразвития. Всего планируется создание более 10 тыс. мест для отдыха туристов.

В предыдущие три года федеральное правительство предоставило 65 регионам 20 млрд руб. на создание модульных отелей. В результате было создано около 13 тыс. номеров.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2023-2024 году правительство РФ выделяло Челябинской области субсидии на создание модульных средства размещения в общей сумме почти 1 млрд руб.

В этом году главное управление координации развития туризма в Челябинской области в суде требует от нескольких предпринимателей вернуть предоставленные субсидии в общей сумме 128 млн руб. из-за нарушения сроков реализации проектов. Так, иски предъявлены ООО «Озеро Тургояк», индивидуальному предпринимателю Сергею Плешкову и ООО «Первая инвестиционная компания».