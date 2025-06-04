Модульные отели не вписались в сроки

Главное управление координации развития туризма в Челябинской области добивается возврата в бюджет субсидий, предоставленных бизнесу на создание модульных отелей. Арбитражные суды Челябинской и Свердловской областей рассматривают два иска ведомства к ООО «Озеро Тургояк» и индивидуальному предпринимателю Сергею Плешкову о взыскании 64,5 млн и 44 млн руб. соответственно. Средства были выделены в 2023–2024 годах на создание модульных гостиниц на 87 номеров. По словам несогласного с иском Сергея Плешкова, от него требуют вернуть деньги из-за нарушения сроков, хотя все запланированные объекты были установлены, но часть не подключена к коммуникациям, в том числе из-за задержки поступления субсидии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023-2024 годах субсидии на создание модульных отелей в Челябинской области получили более 30 компаний и ИП

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В 2023-2024 годах субсидии на создание модульных отелей в Челябинской области получили более 30 компаний и ИП

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В арбитражных судах Челябинской и Свердловской области рассматриваются два исковых заявления главного управления координации развития туризма в Челябинской области о взыскании 108,5 млн руб. с представителей туристического бизнеса, получавших субсидии на создание модульных отелей. Ответчиком по одному из исков выступает челябинское ООО «Озеро Тургояк», по второму — индивидуальный предприниматель из Свердловской области Сергей Плешков. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

С компании «Озеро Тургояк» главное управление координации развития туризма Челябинской области просит суд взыскать в бюджет региона 64,5 млн руб.

А в материалах дела указано, что речь идет о субсидиях в размере 27 млн и 37,5 млн руб., предоставленных по соглашениям от 8 декабря 2023 года и 27 мая 2024 года. Предварительное заседание по делу должно было состояться 2 июня, но его перенесли на 23 июля.

Предприниматель Сергей Плешков, по мнению истца, должен вернуть в бюджет Челябинской области 44 млн руб. Дело назначено к судебному разбирательству, первое заседание запланировано на 23 июня. Истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде ареста средств на банковских счетах и иного имущества в размере исковых требований, но получил отказ. По мнению суда, ведомство не представило доказательств того, что ответчик совершает какие-либо действия, которые могут привести к невозможности исполнения судебного акта.

«Комментарий будет предоставлен после вынесения арбитражными судами Челябинской и Свердловской областей решений по вышеуказанным делам»,— сообщили в главном управлении координации развития туризма в Челябинской области в ответ на запрос “Ъ-Южный Урал”.

Согласно опубликованной на сайте правительства Челябинской области информации о результатах отбора заявок на предоставление субсидий в 2023–2024 годах юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов «Озеро Тургояк» и Сергей Плешков вошли в число победителей двух конкурсов.

Всего по результатам двух отборов финансирование получили более 30 компания и ИП на общую сумму 957 млн руб.

Свердловский предприниматель получил субсидии в размере 20 млн и 44 млн руб. на создание глэмпинга «Ямское парк» с общим количеством номеров 64. Проект реализуется в селе Клеопино Каслинского района на берегу озера Большое Ямское. В 2024 году администрация муниципалитета сообщала, что ожидаемый объем инвестиций по нему составляет 129 млн рублей.

В разговоре с “Ъ-Южный Урал” Сергей Плешков сообщил, что главное управление координации развития туризма в Челябинской области потребовало вернуть субсидию, предоставленную в 2024 году на создание 44 номеров, из-за нарушения сроков реализации проекта. Ответчик с исковыми требованиями не согласен. «Они считают, что я не успел в срок все построить и подключить к коммуникациям. Срок — 31 декабря 2024 года. В январе сразу после новогодних праздников приехала комиссия и не приняла 44 домика из-за того, что часть не была подключена к коммуникациям, где-то не было душевых. Они посчитали, что соглашение не выполнено и требуют все деньги вернуть. Я с этим не согласен категорически. Все модули к тому моменту были установлены на участке. Тогда я просил повторно приехать 26 января, писал обращение, но они отказались. Задержки с подключением к коммуникациям, в том числе, связаны с задержками по финансированию самим правительством региона»,— сказал Сергей Плешков.

По его словам, конкурс по отбору заявок на получение субсидии необоснованно был разделен на два этапа, в результате по первому финансирование предоставили сразу, по второму — через полгода.

«Получилось, что почти 70% средств я получил только через полгода, а сроки сдачи на полгода же не продлили. Деньги потрачены на создание средств размещения, запланированных по соглашению о субсидии»,— подчеркивает предприниматель.

Сергей Плешков сообщил, что сейчас на территории глэмпинга готовятся к открытию 20 модулей, 44 непринятых объекта закрыты.

По его словам, по этой ситуации он писал обращения руководству Челябинской области, в полномочное представительство президента РФ в Уральском федеральном округе, в администрацию президента. Последняя переправила заявление в ФАС России, где сейчас проходит проверка.

«Озеру Тургояк» получило помощь на создание модульных средств размещения общим количеством 43 номера в рамках проекта «Я люблю Тургояк». С 2022 года на берегу водоема-памятника природы в Миасс ведутся работы по созданию одноименного парка. В 2023 года инвесторы сообщали о намерении построить там экоотель.

В ООО «Озеро Тургояк» сообщили “Ъ-Южный Урал”, что пока не готовы предоставить информацию по иску главного управления туризма, но не исключили, что дадут комментарий позже.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Озеро Тургояк» зарегистрировано в Челябинске в 2018 году. Основной вид деятельности — «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Единственный владелец и директор организации Денис Пухов. Также ему принадлежит ООО «Ворлд прайс», которое занимается производством малых архитектурных форм из бетона, дерева и металла. «Озеро Тургояк», по данным СПАРК, в 2024 году получило чистый убыток 450 тыс. руб., выручка составила 101 тыс. руб.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что технически нарушение получателем субсидии сроков является достаточным основанием для возврата средств, но есть целый ряд «но». «Нарушение сроков должно быть обусловлено действиями или бездействием именно со стороны получателя, в ситуации, когда такое нарушение является следствием действий или, куда как чаще, бездействий со стороны органов власти, ответственных за их выделение, получатель вправе не согласиться с решением и обжаловать его. Судебная практика в случаях, когда несвоевременное фактическое предоставление бюджетных средств, даже при формальном соблюдении порядка их предоставления, подтверждается документами, складывается именно в пользу получателей»,— говорит эксперт. При этом, по словам Анастасии Владимировой, у истца есть шанс вернуть в бюджет часть средств, в размере, пропорциональном «величине недостижения значения результата предоставления субсидии».

Юлия Гарипова