В Воронеже перекрыли движение в районе атаки БПЛА

В Воронеже перекрыли участок набережной водохранилища из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Петрин.

Он уточнил, что движения временно нет по участку набережной от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Кроме того, перекрыто движение на некоторых участках дорог в центре города, автобусы были перенаправлены по другим улицам.

Воронежская область ночью подверглась атаке БПЛА. В результате пострадали 16 человек, у большинства людей — осколочные ранения и резаные раны. Один мужчина находится в коме. В Воронеже повреждены нескольких квартир и детский сад.