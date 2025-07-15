В Воронежской области при атаке БПЛА пострадали 16 человек

В результате ночной атаки беспилотников в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа пострадали 15 человек. Еще одна женщина была госпитализирована из сельского района с осколочным ранением плеча, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

В числе пострадавших — подросток, у него повреждено бедро. По словам губернатора, у большинства — осколочные ранения и резаные раны. Кроме того, один мужчина находится в коме, у другого были повреждены легкие. В общей сложности в Воронеже госпитализированы 13 человек. Еще один человек от госпитализации отказался, другой обратился в поликлинику с легкой травмой.

Господин Гусев поручил взять лечение всех раненых на особый контроль. Пока ведется оценка ущерба на местах. Губернатор заверил, что власти окажут помощь жителям, чье имущество пострадало.

Минобороны сообщало о 12 БПЛА, сбитых над Воронежской областью. В Воронеже повреждено нескольких квартир в многоэтажных зданиях, также повреждения получили частные дома в пригороде.