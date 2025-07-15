В Воронеже после атаки беспилотников повреждено здание детсада

В одном из детских садов в Воронеже в результате ночной атаки БПЛА посечены стекла. Детей на время переведут в соседние учреждения, сообщил в Telegram мэр города Сергей Петрин.

Он предупредил, что оперативные службы перекрыли движение транспорта по участку набережной от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Также остается перекрытым движение на некоторых участках в центре города, автобусы перенаправлены по другим улицам.

При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали 16 человек, из них 15 — в Воронеже. В числе пострадавших — подросток. У большинства людей — осколочные ранения и резаные раны, один мужчина находится в коме. В городе повреждено нескольких квартир.