В Приангарье председателя ТСН и инженера осудят за подключение майнеров к ЛЭП
Иркутский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении главного инженера электросетевой компании и бывшего председателя правления ТСН «Молодежное». Им предъявлены обвинения в причинении имущественного ущерба путем обмана (ч. 2 ст. 165 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с 2021-го по 2024 годы фигуранты дела нашли арендаторов, которым предоставили помещения для майнинг-оборудования в своем здании и здании масляного цеха на территории ТСН в Иркутском районе. Майнеры разместили там более 170 единиц техники.
«Для сокрытия нехарактерного для бытовых целей потребления электричества они самовольно подключились к опорам линии электроснабжения товарищества»,— сообщили в областной прокуратуре.
Сообщники брали с арендаторов плату за потребленную электроэнергию по коммерческому тарифу, а фактическую оплату производили по льготным условиям. Ущерб электроснабжающей организации составил более 40 млн руб.