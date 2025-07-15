В Приангарье председателя ТСН и инженера осудят за подключение майнеров к ЛЭП

Иркутский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении главного инженера электросетевой компании и бывшего председателя правления ТСН «Молодежное». Им предъявлены обвинения в причинении имущественного ущерба путем обмана (ч. 2 ст. 165 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021-го по 2024 годы фигуранты дела нашли арендаторов, которым предоставили помещения для майнинг-оборудования в своем здании и здании масляного цеха на территории ТСН в Иркутском районе. Майнеры разместили там более 170 единиц техники.

«Для сокрытия нехарактерного для бытовых целей потребления электричества они самовольно подключились к опорам линии электроснабжения товарищества»,— сообщили в областной прокуратуре.

Сообщники брали с арендаторов плату за потребленную электроэнергию по коммерческому тарифу, а фактическую оплату производили по льготным условиям. Ущерб электроснабжающей организации составил более 40 млн руб.

Александра Стрелкова