С вечера над Черноземьем сбили 48 беспилотников

Дежурные средства ПВО с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля уничтожили над Россией 55 беспилотников, в том числе 48 над Черноземьем. 32 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, три — над Липецкой, один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале о 16 раненых, в числе которых есть подросток. Всего в результате атаки БПЛА госпитализировано 13 человек.

Власти Липецкой области заявили о падении по одному беспилотнику в Добринском районе и на территории промышленной зоны в Ельце. Оперштаб Курской области подтвердил уничтожение одного беспилотника.

Вчера в течение ночи средства ПВО уничтожили над Черноземьем девять беспилотников: шесть — над Орловской областью и три — над Курской.

Кабира Гасанова