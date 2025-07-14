С вечера над Черноземьем сбили девять беспилотников

Дежурные средства ПВО с 20:00 13 июля до 7:00 14 июля уничтожили над Россией 13 беспилотников, в том числе девять над Черноземьем. Шесть БПЛА сбили над Орловской областью, три — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате ударов ВСУ нет. Власти Курской области подтвердили ночные атаки, с 22:39 13 июля до 5:53 14 июля в регионе действовал режим воздушной опасности.

Вчера в течение ночи средства ПВО уничтожили 33 беспилотника: 26 — над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, три — над Липецкой.

Кабира Гасанова