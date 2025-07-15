В Краснодаре расследуют дело о нападении на беременную жительницу

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину, произошедшего вечером 13 июля. Инцидент, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях, произошел на улице Энергетиков, где, по информации очевидцев, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения подошли к беременной женщине с предложением познакомиться. После отказа один из них, как утверждается, ударил ее кулаком в лицо, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего. Следственные органы приступили к комплексу мероприятий, направленных на сбор доказательств и установление лиц, причастных к инциденту.

Вячеслав Рыжков