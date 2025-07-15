Brent торгуется ниже $70 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE снижается на 0,188%, до $69,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август теряют в цене 0,134% и торгуются на уровне $66,8 за баррель.

Вчера цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с 23 июня. Однако цены на нефть стали снижаться после того, как президент США Дональд Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозил ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

О позиции США по российско-украинскому конфликту — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».