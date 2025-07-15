Кубань планирует стать частью проекта «Императорский маршрут»

Краснодарский край в августе может присоединиться к федеральному туристическому проекту «Императорский маршрут», ориентированному на популяризацию историко-культурного наследия династии Романовых. Об этом сообщила ТАСС председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова в ходе визита в Екатеринбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По ее словам, в регионе сохранились памятные места, связанные с императрицей Марией Александровной. В частности, речь идет о монастыре святой Марии Магдалины в Тимашевском районе, где в августе планируются торжества по случаю 30-летия возрождения обители.

Интерес к включению в проект также проявляют Чувашия и Башкирия. В последнем регионе, как уточнила госпожа Громова, в Николо-Березовке установлен памятник великой княгине Елизавете Федоровне, неоднократно бывавшей там с миссионерскими поездками. Инициативу по присоединению к маршруту выразили и региональные власти, однако реализовать ее в прошлом году не удалось.

В настоящее время в «Императорский маршрут» входят 31 субъект РФ, включая Свердловскую, Тюменскую, Иркутскую, Брянскую, Калининградскую и Новгородскую области. Проект направлен на восстановление исторической и духовной памяти о представителях царской семьи через развитие культурного туризма в местах их пребывания и паломничеств.

Вячеслав Рыжков