На Кубани растет спрос на загородную недвижимость и гибридный график работы

В Краснодарском крае растет спрос на недвижимость за городом и гибридный график работы. Как рассказали «Ъ-Кубань» аналитики «Яндекс Недвижимости» и hh.ru, спрос на долгосрочную аренду загородной недвижимости в регионах со столицами-миллионниками достиг рекордного уровня за два года, увеличившись на 39,6% с начала 2025 года. Интерес на аренду домов со стороны жителей Кубани составил 2,1% от общего по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На конец июня 2025 года средняя стоимость частного дома в Краснодарском крае составляла 12,1 млн руб. По сравнению с прошлым летом она снизилась на 1,1%.

Согласно данным сервиса hh.ru, доля вакансий в Краснодаре с гибридным форматом работы составила 4,3% (3,7% в январе 2025 года). Доля вакансий с полностью удаленным форматом достигла 10,3%. Самые популярные отрасли с таким форматом в городе — маркетинг, реклама и PR (17% вакансий), инвестиции и консалтинг (15%), а также сферы ИТ и развлечений (по 13%).

«Интерес к переезду за город в летний сезон — вполне логичная тенденция. Многие работают удаленно из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график. При этом заинтересованность в долгосрочной аренде подобных домов по сравнению с прошлым июнем значительно выше. За последний год количество таких запросов увеличилось на 21,6%»,— заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Алина Зорина