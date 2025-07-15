В Горно-Алтайске на обслуживание 11 городских маршрутов направят 1,5 млрд рублей

Администрация Горно-Алтайска ищет подрядчика для обслуживания автобусных маршрутов в 2025-2030 годах за 1,5 млрд руб., следует из конкурса на сайте госзакупок. Исполнитель должен будет осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа на 11 маршрутах. Общественный транспорт должен быть снабжен оборудованием для подсчета пассажиров, тревожной кнопкой, USB зарядками, системой видеонаблюдения и видеорегистрации, содержится в одном из документов закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Срок выполнения работ: с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2029 года»— указано в проекте контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля, итоги подведут 1 августа.

Все транспортные средства, используемые подрядчиком для перевозок пассажиров по контракту, должны иметь бирюзово-синюю окраску, на левом и правом бортах кузова элементы брендирования — туристический бренд Республики Алтай.

Лолита Белова