Сочи возглавил топ направлений для отдыха парами

В июле Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха парами. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 11% бронирований парами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,4 тыс. руб.

Второе место в «рейтинге влюбленных» занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 9% бронирований. В городе путешественники остаются в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,2 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта, которая собрала 5% бронирований. На курорте Крыма путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха парами в июле также вошли и другие города Краснодарского края. Геленджик занял седьмое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,1 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Ейск. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,6 тыс. руб.

Мария Удовик