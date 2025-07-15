Из-за отсутствия средств отменены шахматные соревнования в Томске

Президиум Федерации шахмат Томской области объявил об отмене двух всероссийских соревнований. Они должны были пройти в июле.

Речь идет об этапе «Рапид» Гран-при России «Мемориал Петра Измайлова» и этапе «Блиц» Гран-при России «Сибирские Афины». Турниры были запланированы на 14-18 июля 2025 года.

«Причина — отсутствие необходимых финансовых средств для проведения данных соревнований на достаточно высоком уровне»,— говорится в сообщении на сайте федерации. Заявившимся участникам предложено обратиться за возвращением денежных взносов.

В прошлом году «Мемориал Петра Измайлова» собрал около 140 участников из девяти регионов. Они сыграли 11 туров по швейцарской системе.

Валерий Лавский