Петербург вырвался на первое место по популярности у туристов в августе

Санкт-Петербург к середине июля стал самым популярным городом России для путешествий в августе. О том, как бронируют гостиницы на последний месяц лета, рассказали в пресс-службе сервиса OneTwoTrip, пишет RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На Северную столицу к этому моменту приходится 15,4% бронирований в августе. За год число заказов номеров в отелях и гостиницах выросло на 15%.

На втором месте расположилась Москва, на столицу приходится 10,6% бронирований. В тройку лидеров также входит Адлер с показателем 6,5%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть вошли в топ по популярности для туристов на автомобиле.

Татьяна Титаева