В больнице умер второй сотрудник МЧС, раненный при разминировании под Курском

Пиротехник сводного пиротехнического отряда ГУ МЧС по Севастополю Сергей Иванов, раненный при детонации боеприпаса в Курской области, умер в больнице. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, травмы господина Иванова оказались слишком серьезными.

В пресс-службе МЧС заявили ТАСС, что Сергей Иванов занимал пост замначальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю. Это была вторая командировка Иванова в Курскую область. Вместе с ним вчера погиб его коллега, 27-летний сапер Ришат Медиев.

Врио замгубернатора региона Владимир Базаров сообщал, что в приграничье Курской области военные саперы разминировали более 60 тыс. га территории. С марта 2025 года было уничтожено 600 тыс. боеприпасов. В 15 населенных пунктах работа саперов еще продолжается.