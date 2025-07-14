Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области

В ходе разминировании Курской области погиб 27-летний сотрудник МЧС. О его гибели сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Мастер-спасатель специализированного отряда, на его счету — сотни обезвреженных боеприпасов», — написал господин Хинштейн в Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По словам господина Хинштейна, в результате взрыва пострадал еще один сотрудник МЧС. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сегодня врио замгубернатора Владимир Базаров сообщил, что в приграничье Курской области военные саперы разминировали более 60 тыс. га территории. С марта 2025 года было уничтожено 600 тыс. боеприпасов. Всего разминировано 45 населенных пунктов, еще в 15 работа саперов продолжается.