В Курской области остаются заминированными еще 15 населенных пунктов

В приграничье Курской области военные саперы разминировали более 60 тыс. га территории, сообщил врио замгубернатора Владимир Базаров на заседании облправительства. С марта 2025 года было уничтожено 600 тыс. боеприпасов. Всего разминировано 45 населенных пунктов, еще в 15 работа саперов продолжается.

«За прошедшую неделю разминировано 2,94 тыс. га, всего накопительным итогом 60,9 тыс. га разминировано. За прошлую неделю 17,5 тыс. взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено»,— сообщил господин Базаров.

В начале июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн представлял данные, согласно которым с марта 2025 года саперы обследовали в приграничье 39 населенных пунктов на площади 42,3 тыс. га. Он уточнял, что это составляет 8% от общей площади разминирования — 493 тыс. га.

Полина Мотызлевская