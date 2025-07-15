Тактовыми маршрутами в Петербурге за полгода воспользовались 19 млн пассажиров

За шесть месяцев текущего года тактовые железнодорожные маршруты в Петербурге перевезли около 19 млн пассажиров. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

От Витебского вокзала до станции Павловск за первое полугодие 2025-го было перевезено 7,2 млн человек (+1,4%), от Балтийского вокзала до Ораниенбаума — 6,3 млн (+11,5%), от Балтийского вокзала до Красного Села — 1,3 млн (+9,4%), от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья — 3 млн (+1,2%), от Финляндского вокзала до Сестрорецка — 1,2 млн пассажиров (+7,6%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам I полугодия 2025 года по сетям ОЖД было перевезено в общей сложности 97,4 млн пассажиров — на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, вокзальными комплексами Петербурга с начала года воспользовались 18,9 млн человек.

Андрей Цедрик