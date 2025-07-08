Вокзальные комплексы Петербурга за полгода обслужили 18,9 млн пассажиров

По итогам первого полугодия текущего года услугами вокзальных комплексов Санкт-Петербурга воспользовалось в общей сложности около 18,9 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, за январь-июнь 2025 года более 5,5 млн пассажиров было перевезено поездами дальнего следования, свыше 13,3 млн — пригородным сообщением.

Лидером по пассажиропотоку с начала года ожидаемо стал Московский вокзал — 6,3 млн человек. Далее расположились: Балтийский вокзал — 4,5 млн, Финляндский вокзал — 4,3 млн, Витебский вокзал — 2,5 млн, Ладожский вокзал — 1,3 млн человек.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за I полугодие 2025 года по сетям ОЖД было перевезено 97,4 млн пассажиров. Это на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Андрей Цедрик