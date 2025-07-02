Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за I полугодие выросли на 5%

По итогам первого полугодия 2025 года по сетям Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 97,4 млн пассажиров. Это на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили 2 июля в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Поездами пригородного сообщения в январе-июне этого года воспользовались 86,8 млн пассажиров (+5% к предыдущему году), поездами дальнего следования — 10,6 млн человек (+5,3%).

В июне 2025 года на ОЖД перевезено более 18,9 млн пассажиров (+1%): 16,6 млн в пригородном сообщении (+0,3%), 2,3 млн человек — в дальнем следовании (+7%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам пяти месяцев текущего года услугами вокзальных комплексов Санкт-Петербурга воспользовались в общей сложности около 14,8 млн пассажиров.

Андрей Цедрик