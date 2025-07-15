Главу омского кооператива и риелтора осудили за мошенничество с маткапиталом

Знаменский райсуд Омской области вынес приговор в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» и его знакомого риелтора. Подсудимых признали виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Главе кооператива суд назначил четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, его подельнице — три года условно, сообщает прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Ченине и Елене Волынкиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, c апреля 2019-го по сентябрь 2021 года риелтор находила владельцев сертификатов на материнский капитал и вместе с руководителем кооператива убеждала продавца и покупателя указать в договоре купли-продажи завышенную цену, а также заключить договор целевого займа с кооперативом.

После этого риелтор просила вернуть полученные займы в кооператив, «убеждая, что расчет по договору купли-продажи будет произведен после их поступления из Пенсионного фонда РФ». Таким образом, мошенники создавали видимость предоставления займов. Впоследствии фигуранты дела передавали владельцу сертификата поддельные документы, которые жертва направляла в Пенсионный фонд РФ.

Всего злоумышленники совершили 12 афер. Размер ущерба превысил 6 млн руб.

Александра Стрелкова