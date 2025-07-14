Трамп: США открыты к торговым переговорам с Европой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к обсуждению возможного торгового соглашения с Евросоюзом, несмотря на намерение ввести 30-процентные пошлины на товары из стран ЕС.

«Мы открыты к переговорам, в том числе, с Европой. Более того, они едут сюда: они хотят поговорить»,— сказал президент США.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. Тарифы могут быть повышены, если страны захотят ответить зеркально, или понижены, если они смогут договориться с Вашингтоном.

14 июля Еврокомиссия представила странам ЕС список товаров из США на €70 млрд для введения ответных пошлин. Как сообщил еврокоммисар по торговле Марош Шефчович, эти меры будут введены, если торговые переговоры с США не принесут результатов.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Пошлины подаются к столу переговоров».