Субсидии пойдут в обработку

Шесть региональных фондов развития промышленности получат из резервного фонда правительства 1,4 млрд руб. для выдачи льготных кредитов расположенным в этих субъектах обрабатывающим предприятиям. В Минпромторге, подготовившем соответствующий проект постановления правительства, “Ъ” сообщили, что субсидии предлагается выделить по ходатайствам глав регионов для «наращивания промышленного производства и запуска новых проектов». Объявленная ранее цель властей — не допустить в 2025 году «проседания» прошлогодних темпов роста выпуска в обработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Минпромторг разработал проект постановления правительства о предоставлении субсидий шести региональным фондам развития промышленности (ФРП) для выдачи льготных займов предприятиям обрабатывающего сектора. Изменения вносятся в постановление правительства от 2014 года, которым была утверждена госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Тамбовская область получит на докапитализацию ФРП 150 млн руб., Вологодская область и Чечня — по 200 млн руб., Калининградская область — 250 млн руб., Хабаровский край и Ростовская область — по 300 млн руб.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе федерального Фонда развития промышленности, региональные фонды — это созданные властями регионов самостоятельные организации, реализующие собственные программы финансирования развития промышленности. Решение о докапитализации и о том, кому именно будут направлены деньги, принимает Минпромторг как распорядитель выделяемой субсидии.

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что о выделении средств из федерального бюджета «в целях наращивания промышленного производства и запуска новых проектов» ходатайствовали власти регионов.

При этом в ведомстве уточнили, что субъекты РФ, фонды которых докапитализируются, не относятся к наиболее проблемным. Чиновники надеются, что получение льготных займов позволит предприятиям привлечь внебюджетные инвестиции, а также увеличить объем производимой продукции. «Выделение указанных средств полностью соответствует задачам приоритизации бюджетных расходов, которые являются ключевым инструментом в поддержке промышленного потенциала и повышении инвестиционной привлекательности регионов»,— прокомментировал свою инициативу Минпромторг.

Отметим, что проект постановления обнародован на фоне опубликованного на прошлой неделе перечня поручений президента по итогам его майского совещания с членами правительства. Кабмину, в частности, поручено принять дополнительные меры по поддержке обрабатывающей промышленности, в том числе по части стимулирования спроса и инвестиционной деятельности, включая оперативную поддержку приоритетных проектов. Поставленная задача — обеспечить по итогам 2025 года объем производства промышленной продукции в приоритетных секторах на уровне не ниже 2024 года. Срок исполнения поручения — 1 августа 2025 года.

Напомним, по итогам прошлого года выпуск в обработке прибавил 8,5% (см. “Ъ” от 8 июля). Положительная динамика, заявлял на недавней выставке «Иннопром-2025» глава правительства Михаил Мишустин, сохранится и в 2025 году, но темпы станут более умеренными. «В январе—мае увеличение объемов выпуска в обрабатывающем секторе составило чуть выше 4%, а по результатам 12 месяцев прогнозируем рост на уровне до 3%»,— сообщил премьер-министр. Это замедление, по его словам, потребует принятия «сбалансированных решений».

По всей видимости, речь может идти о взятом правительством курсе на приоритизацию бюджетных расходов.

Он, в частности, предполагает отказ от неэффективных программ (как в случае с радиоэлектронной промышленностью, см. “Ъ” от 11 июля) и увеличение расходов по приоритетным статьям (см. “Ъ” от 28 июня 2023 года). Именно льготные займы ФРП первый вице-премьер Денис Мантуров называл важными мерами поддержки предприятий обработки, поскольку они позволяют выполнять ранее заявленные планы в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ (см. “Ъ” от 15 июня). Дополнительное субсидирование фондов регионов и должно среди прочего удержать рост промпроизводства на уровне не ниже прошлогоднего.

Анна Королева