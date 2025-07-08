Правительство думает о поддержке промышленности

Заглавной темой XV международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, стал вопрос технологического лидерства. Российские власти на фоне заметного замедления темпов роста обрабатывающей промышленности планируют сформировать более гибкую систему поддержки промышленного сектора с учетом приоритетов государства — это может означать продолжение дискуссии о введении в РФ целевого сбора с промышленной продукции ради развития технологий. В целом же и РФ, и страны-партнеры по-прежнему рассчитывают на расширение кооперационных проектов.

Главная сессия «Иннопрома-2025», прошедшая 8 июля, называлась «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, это «серьезный вызов», для решения которого потребуется объединение усилий научного сообщества, бизнеса, институтов развития и государства. По его словам, по итогам трех лет выпуск обрабатывающей промышленности вырос на 18%, в 2024 году — на 8,5%. В январе—мае текущего года сектор прибавил чуть более 4%, а по итогам года рост замедлится до 3%. Как пояснил премьер, это «вынужденное» замедление — в связи с «необходимостью принятия сбалансированных решений», чтобы не допустить перегрева в экономике и сдержать инфляцию.

Поэтому сейчас, по мнению Михаила Мишустина, необходимо выстроить «максимально гибкую систему поддержки промышленности», сделав ее сбалансированной и учитывающей приоритеты государства,— для этого, предупредил он, потребуется «принимать подчас нетривиальные, но эффективные решения».

Прежде всего в поддержке нуждаются «еще осваиваемые сегменты» — например, в микро- и радиоэлектронике. В связи с этим премьер поручил Минпромторгу разработать механизм поддержки локализации «именно такой высокотехнологичной продукции». Отметим, в качестве такой меры уже обсуждается механизм промсбора в сфере электроники — по аналогии с утильсбором в автопроме (см. “Ъ” от 3 июля).

В ходе сессии к списку необходимых элементов технологического развития добавилась и международная промкооперация. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, «автономия не должна доходить до пределов абсурда», особенно в отношении продукции, которая должна быть конкурентоспособной на внутреннем рынке и при этом «иметь возможность поставки на внешние рынки». По его словам, ключевыми партнерами РФ в промкооперации могут стать страны ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Похожий подход и у Белоруссии, которая, столкнувшись с санкциями, как и РФ, делает акцент на снижении зависимости от импорта. Как отметил вице-премьер страны Виктор Каранкевич, достигнуть суверенитета в технологической сфере «в одиночку — невероятно сложная задача, может даже невозможная».

В текущем году партнером «Иннопрома» стала Саудовская Аравия, товарооборот РФ с которой в 2024 году вырос на 60%, достигнув $3,8 млрд. Как отметил Михаил Мишустин, у России с королевством есть «хорошие перспективы для расширения сотрудничества» — в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике, в сфере информтехнологий. Отметим, в целом для выступлений на сессии, как и в прошлом году, довольно характерным было упоминание лишь перспективных отраслей сотрудничества или числа и стоимости совместных проектов без детализации, что может объясняться рисками публичного обсуждения деталей таких проектов в условиях санкций. Так, первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что в портфеле 171 совместный с РФ проект на сумму более $56 млрд (реализовано 105 на $21 млрд), не называя эти проекты.

Евгения Крючкова