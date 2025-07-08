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Правительство думает о поддержке промышленности

На «Иннопроме» обсудили перспективы технологического развития

Заглавной темой XV международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, стал вопрос технологического лидерства. Российские власти на фоне заметного замедления темпов роста обрабатывающей промышленности планируют сформировать более гибкую систему поддержки промышленного сектора с учетом приоритетов государства — это может означать продолжение дискуссии о введении в РФ целевого сбора с промышленной продукции ради развития технологий. В целом же и РФ, и страны-партнеры по-прежнему рассчитывают на расширение кооперационных проектов.

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Директор деловой программы выставки «Иннопром» Антон Атрашкин (справа) и председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) во время осмотра выставки «Иннопром 2025».

Директор деловой программы выставки «Иннопром» Антон Атрашкин (справа) и председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) во время осмотра выставки «Иннопром 2025».

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Антон Атрашкин (в центре) и Михаил Мишустин (слева) во время осмотра выставки.

Антон Атрашкин (в центре) и Михаил Мишустин (слева) во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (в центре) во время осмотра выставки.

Михаил Мишустин и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (в центре) во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, Денис Мантуров и Михаил Мишусти во время осмотра выставки.

Слева направо: министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, Денис Мантуров и Михаил Мишусти во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (в центре) и Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (в центре) и Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф (второй справа) во время осмотра выставки.

Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф (второй справа) во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый слева) во время осмотра выставки.

Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый слева) во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Директор деловой программы выставки «Иннопром» Антон Атрашкин (справа) и председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) во время осмотра выставки «Иннопром 2025».

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Антон Атрашкин (в центре) и Михаил Мишустин (слева) во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (в центре) во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, Денис Мантуров и Михаил Мишусти во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (в центре) и Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф (второй справа) во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый слева) во время осмотра выставки.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Главная сессия «Иннопрома-2025», прошедшая 8 июля, называлась «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, это «серьезный вызов», для решения которого потребуется объединение усилий научного сообщества, бизнеса, институтов развития и государства. По его словам, по итогам трех лет выпуск обрабатывающей промышленности вырос на 18%, в 2024 году — на 8,5%. В январе—мае текущего года сектор прибавил чуть более 4%, а по итогам года рост замедлится до 3%. Как пояснил премьер, это «вынужденное» замедление — в связи с «необходимостью принятия сбалансированных решений», чтобы не допустить перегрева в экономике и сдержать инфляцию.

Поэтому сейчас, по мнению Михаила Мишустина, необходимо выстроить «максимально гибкую систему поддержки промышленности», сделав ее сбалансированной и учитывающей приоритеты государства,— для этого, предупредил он, потребуется «принимать подчас нетривиальные, но эффективные решения».

Прежде всего в поддержке нуждаются «еще осваиваемые сегменты» — например, в микро- и радиоэлектронике. В связи с этим премьер поручил Минпромторгу разработать механизм поддержки локализации «именно такой высокотехнологичной продукции». Отметим, в качестве такой меры уже обсуждается механизм промсбора в сфере электроники — по аналогии с утильсбором в автопроме (см. “Ъ” от 3 июля).

Промышленность заметила падение спроса

В ходе сессии к списку необходимых элементов технологического развития добавилась и международная промкооперация. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, «автономия не должна доходить до пределов абсурда», особенно в отношении продукции, которая должна быть конкурентоспособной на внутреннем рынке и при этом «иметь возможность поставки на внешние рынки». По его словам, ключевыми партнерами РФ в промкооперации могут стать страны ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Похожий подход и у Белоруссии, которая, столкнувшись с санкциями, как и РФ, делает акцент на снижении зависимости от импорта. Как отметил вице-премьер страны Виктор Каранкевич, достигнуть суверенитета в технологической сфере «в одиночку — невероятно сложная задача, может даже невозможная».

В текущем году партнером «Иннопрома» стала Саудовская Аравия, товарооборот РФ с которой в 2024 году вырос на 60%, достигнув $3,8 млрд. Как отметил Михаил Мишустин, у России с королевством есть «хорошие перспективы для расширения сотрудничества» — в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике, в сфере информтехнологий. Отметим, в целом для выступлений на сессии, как и в прошлом году, довольно характерным было упоминание лишь перспективных отраслей сотрудничества или числа и стоимости совместных проектов без детализации, что может объясняться рисками публичного обсуждения деталей таких проектов в условиях санкций. Так, первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что в портфеле 171 совместный с РФ проект на сумму более $56 млрд (реализовано 105 на $21 млрд), не называя эти проекты.

Евгения Крючкова

Фотогалерея

«Иннопром-2025»

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Промышленная выставка проходит в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Промышленная выставка проходит в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд авиакомпании Red Wings Airlines

Стенд авиакомпании Red Wings Airlines

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Страной-партнером «Иннопрома» в этом году выступает Саудовская Аравия

Страной-партнером «Иннопрома» в этом году выступает Саудовская Аравия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Гости промышленной выставки

Гости промышленной выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка представлена разделами «Машиностроение и компоненты», «Промышленная автоматизация», «Металлургия и производство материалов», «Производственные технологии», «Цифровые технологии», «Технологии для города» и «Услуги для промышленности»

Выставка представлена разделами «Машиностроение и компоненты», «Промышленная автоматизация», «Металлургия и производство материалов», «Производственные технологии», «Цифровые технологии», «Технологии для города» и «Услуги для промышленности»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ожидается, что выставку в этом году посетят более 40 тыс. гостей

Ожидается, что выставку в этом году посетят более 40 тыс. гостей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Электромобиль «Атом» на стенде ГК «Росатом»

Электромобиль «Атом» на стенде ГК «Росатом»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд «Лаборатории Касперского»

Стенд «Лаборатории Касперского»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Компания «Синара» представила низкопольный трамвай «Синара 71-233»

Компания «Синара» представила низкопольный трамвай «Синара 71-233»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники выставки

Участники выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Кроме компаний из Саудовской Аравии в выставке участвуют делегации из Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана

Кроме компаний из Саудовской Аравии в выставке участвуют делегации из Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Электрический родстер MG Cyberster

Электрический родстер MG Cyberster

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Тульской области

Стенд Тульской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд китайской компании Hezhe Yanpeng

Стенд китайской компании Hezhe Yanpeng

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Вологодской области

Стенд Вологодской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В 2024 году выставка собрала более 47 тыс. посетителей

В 2024 году выставка собрала более 47 тыс. посетителей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд производителя техники ООО «ДСТ-УРАЛ»

Стенд производителя техники ООО «ДСТ-УРАЛ»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Консольно-портальный робот RusRobot GR-40 ООО «Завод роботов» на стенде «Челябинск — столица промышленной роботизации»

Консольно-портальный робот RusRobot GR-40 ООО «Завод роботов» на стенде «Челябинск — столица промышленной роботизации»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В этом году «Иннопром» отмечает 15-летие

В этом году «Иннопром» отмечает 15-летие

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Челябинской области

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Автомобиль LADA Aura на стенде автоконцерна «АвтоВАЗ»

Автомобиль LADA Aura на стенде автоконцерна «АвтоВАЗ»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд российского разработчика промышленных 3D-принтеров и метрологических систем AM.TECH

Стенд российского разработчика промышленных 3D-принтеров и метрологических систем AM.TECH

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Промышленная выставка проходит в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд авиакомпании Red Wings Airlines

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Страной-партнером «Иннопрома» в этом году выступает Саудовская Аравия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Гости промышленной выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка представлена разделами «Машиностроение и компоненты», «Промышленная автоматизация», «Металлургия и производство материалов», «Производственные технологии», «Цифровые технологии», «Технологии для города» и «Услуги для промышленности»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ожидается, что выставку в этом году посетят более 40 тыс. гостей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Электромобиль «Атом» на стенде ГК «Росатом»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд «Лаборатории Касперского»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Компания «Синара» представила низкопольный трамвай «Синара 71-233»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Кроме компаний из Саудовской Аравии в выставке участвуют делегации из Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Электрический родстер MG Cyberster

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Тульской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд китайской компании Hezhe Yanpeng

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Вологодской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В 2024 году выставка собрала более 47 тыс. посетителей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд производителя техники ООО «ДСТ-УРАЛ»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Консольно-портальный робот RusRobot GR-40 ООО «Завод роботов» на стенде «Челябинск — столица промышленной роботизации»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В этом году «Иннопром» отмечает 15-летие

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Автомобиль LADA Aura на стенде автоконцерна «АвтоВАЗ»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд российского разработчика промышленных 3D-принтеров и метрологических систем AM.TECH

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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