Лука Модрич подписал контракт с «Миланом»

Хорватский полузащитник Лука Модрич перешел в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniele Mascolo / Reuters Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Соглашение рассчитано до 2026 года, также предусмотрена возможность продления. Модрич будет играть под 14-м номером.

На протяжении 13 сезонов Модрич представлял мадридский «Реал». О своем уходе из клуба он объявил 22 мая. 39-летний Модрич является самым титулованным футболистом в истории «Реала». В составе команды хорват стал шестикратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным победителем клубного чемпионата мира. Он четыре раза становился чемпионом Испании. Также является двукратным обладателем Кубка и пятикратным обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Хорватии Модрич стал серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира. В 2018 году стал обладателем «Золотого мяча».

В минувшем сезоне «Милан» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, лишившись шансов сыграть в еврокубковых турнирах в следующем сезоне. В мае команду покинул главный тренер Сержиу Консейсан. На этом посту его сменил Массимилиано Аллегри. Он руководил клубом с 2010 по 2014 год и привел его к победе в чемпионате страны (2010).

Таисия Орлова