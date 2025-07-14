В Ставропольском крае снизилось число жалоб на укусы клещей

За минувшей неделе (с 7 по 13 июня) в больницы Ставропольского края обратились 124 человека с укусами клещей. Количество случаев уменьшается, сообщает Роспотребнадзор края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что 12 случаев заражения зафиксировали Крымской геморрагической лихорадкой, из них три — в Александровском округе, по два — в Арзгирском и Петровском, а также по одному в Апанасенковском, Красногвардейском, Ипатовском, Левокумском и Благодарненском муниципальных округах.

Кроме того, в регионе выявили 51 случай клещевого боррелиоза.

Мария Хоперская