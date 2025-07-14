В Михайловске на полках «Светофора» обнаружили некачественное мясо

В Михайловске на полках магазина «Светофор» нашли некачественную мясную продукцию. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по СКФО.

В вареной колбасе «Любительская» от производителя «Южные Традиции» нашли фермент, который запрещен для использования в продуктах питания.

Кроме того, на изделия в системе отсутствовала ветеринарная сопроводительная документация. Таким образом, подтвердить их безопасность для покупателей оказалось невозможно.

Все продукты с нарушениями изъяли, а компанию оштрафовали.

Мария Хоперская