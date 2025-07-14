Коммунальные службы Петербурга убрали с улиц 1,2 тыс. кубометров мусора за неделю

За прошедшую неделю, с 7 по 13 июля, коммунальные службы Санкт-Петербурга убрали с улиц города почти 1,2 тыс. кубометров мусора и около 1,3 тыс. тонн смета. Для уборки было использовано более 57 тыс. куб. м. Такие цифры назвали 14 июля в комитете по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Также в начале прошлой недели петербургские садовники собрали остатки распиленных стволов и веток деревьев, оставшиеся после урагана 4 июля. Помимо этого, за неделю ими было прополото более 47 тыс. кв. м цветников, около 106 тыс. кв. м участков вокруг кустов и почти 26,5 тыс. кв. м приствольных лунок деревьев.

Одновременно с этим коммунальщики отремонтировали в Петербурге почти 8,5 тыс. кв. м дорожек и около 13 тыс. кв. м газонов, а сотрудники «Водоканала» за семь дней прочистили 2 тыс. патрубков и решеток после выпавших в городе 12 мм осадков.

Сегодня улицы Петербурга убирает 555 единиц техники и 902 дворника, уточнили в комблаге.

«Ъ-СПб» писал, что течение ближайших трех дней на территории города действует «желтый» уровень погодной опасности из-за жары, а также прогнозируемых ливней и гроз. В минувшее воскресенье, 13 июля, в Петербурге был зафиксирован новый температурный максимум этого года.

Андрей Цедрик