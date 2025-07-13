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Новый температурный максимум зафиксировали в Петербурге 13 июля

Воздух в Петербурге 13 июля прогрелся до 31 градуса, это новый температурный максимум года. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Для сравнения, накануне столбики термометров показывали +30,2 градуса.

Окончательные результаты дня станут известны после девяти вечера, когда снимут показания с максимальных термометров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на территории города 13 июля в очередной раз объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Режим будет действовать в течение трех дней в связи с очень высокой температурой, ожидающейся грозой и сильным ветром.

Андрей Маркелов

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