Новый температурный максимум зафиксировали в Петербурге 13 июля
Воздух в Петербурге 13 июля прогрелся до 31 градуса, это новый температурный максимум года. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Для сравнения, накануне столбики термометров показывали +30,2 градуса.
Окончательные результаты дня станут известны после девяти вечера, когда снимут показания с максимальных термометров.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на территории города 13 июля в очередной раз объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Режим будет действовать в течение трех дней в связи с очень высокой температурой, ожидающейся грозой и сильным ветром.