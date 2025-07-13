В Петербурге вновь объявили «желтый» уровень опасности из-за жары, грозы и ветра

На территории Санкт-Петербурга в воскресенье, 13 июля, в очередной раз объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Такой режим будет действовать в течение трех дней в связи с очень высокой температурой, ожидающейся грозой и сильным ветром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По информации Росгидрометцентра, 13 июля с 12:00 до 18:00 температура воздуха в Петербурге может достигать +30 градусов. В понедельник, 14 июля, до 21:00 ожидается дождь, местами ливни и град. Также в первый рабочий день недели в городе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. Во вторник, 15 июля, до 18:00 местами пройдут грозы.

В управлении информации Смольного напомнили, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность во время грозы и при шквалистом ветре. В период высокой солнечной активности не стоит выходить из дома без головного убора, предупреждают в МЧС.

«Ъ-СПб» писал, что накануне в Петербурге вводился повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, ливней и сильного ветра.

Андрей Цедрик