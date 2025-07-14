Суд запретил работу бассейна для грудничков в Ярославле

Дзержинский районный суд Ярославля запретил индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по оказанию услуг бассейнов в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Частный центр грудничкового плавания расположен на первом этаже в одном из помещений многоквартирного дома на улице 8 Марта. Он оборудован четырьмя бытовыми ваннами, в которых специалисты приучают детей к воде. Однако эксплуатация бассейнов в жилых домах недопустима, поэтому ярославское управление Роспотребнадзора обратилось в суд.

«Суд пришел к выводу, что деятельность ответчика по оказанию услуг бассейна не соответствует нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Ванны не отвечают требованиям для обучения детей плаванию: площадь поверхности воды на одного человека менее 3 кв.м. Расположение бассейнов в помещении многоквартирного жилого дома также не соответствует правилам»,— рассказали в пресс-службе о принятом по иску решении.

Алла Чижова