В Тульской области выжившую после удара молнии женщину доставили в реанимацию

В алексинской районной больнице находятся двое пострадавших от удара молнии в Тульской области. Руководительница больницы Надежда Маякова рассказала, что одна из выживших находится в реанимации. У нее стабильно тяжелое состояние. Вторая пострадавшая находится под наблюдением в кардиологическом отделении. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Слова госпожи Маяковой передает «Первый Тульский».

Еще двое пострадавших, мужчина и подросток, от госпитализации отказались, рассказали «Тульской прессе» в региональном минздраве.

Всего молния задела семерых человек. Трое погибли. Среди жертв есть 13-летний мальчик. Управление СКР по Тульской области начало проверку по факту гибели людей.