Дания впервые предоставит Украине спутниковые услуги

Минобороны Дании заявило, что страна впервые окажет помощь Украине в сфере спутниковых услуг. Совместно с Европейским оборонным агентством (EDA) Дания предоставит Украине доступ к безопасной и стабильной связи, сообщили в Минобороны.

«В тесном сотрудничестве с оборонным ведомством ЕС Дания внесла свой вклад в укрепление спутниковой связи Украины для ее защиты от России. Космические решения обладают огромным потенциалом, который может способствовать укреплению обороны как Украины, так и Дании и Европы», — приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Украинские войска смогут подключать к датским спутникам приемные терминалы и с их помощью координировать боевые действия. «EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру и рассмотрят возможность аналогичных пожертвований», — отметили в Минобороны Дании.

3 июля премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала украинский конфликт «войной за будущее Европы». По ее словам, если США не окажут Украине необходимую военную поддержку, это станет серьезным ударом для Украины, ЕС и НАТО.