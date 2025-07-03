Премьер Дании назвала конфликт на Украине «войной за будущее Европы»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала украинский конфликт «войной за будущее Европы». Если США не окажут Украине необходимую военную поддержку, это станет серьезным ударом для Украины, ЕС и НАТО, заявила она на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с вступлением Дании в должность председателя Совета ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метте Фредериксен

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters Метте Фредериксен

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

«Если США решат не предоставлять Украине то, что необходимо, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО»,— сказала госпожа Фредериксен (цитата по Reuters).

1 июля в Дания официально приняла председательство в Совете ЕС на полгода, сменив на этом посту Польшу. Метте Фредериксен называла европейскую безопасность центральной темой председательства Дании.

Чего ждать от следующего председателя Совета ЕС, читайте в материале «Ъ» «У Дании есть советы Евросоюзу».

Анастасия Домбицкая