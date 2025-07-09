Дрозденко опубликовал памятку о действиях при обнаружении БПЛА

Жителям Ленинградской области разъяснили, как необходимо действовать при объявлении воздушной опасности. Памяткой поделился губернатор региона Александр Дрозденко.

При объявлении угрозы прилета беспилотников рекомендуется сохранять спокойствие и не находится вблизи объектов, потенциальных целей БПЛА (объектов промышленности, транспорта и энергетики). Заметившим прилет следует позвонить на номеру 112.

При обнаружении беспилотника или его обломков не следует пытаться сбить его самостоятельно или повредить. Очевидцам нужно отойти от потенциально опасного места более чем на 100 метров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти усилили меры безопасности после ликвидации беспилотников с 5 по 7 июля.

Татьяна Титаева