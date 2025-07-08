«РКС-Тамбов» ищет банк для кредитной линии на 300 млн рублей

ООО «РКС-Тамбов» (гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения, входит в холдинг «Российские коммунальные системы») объявило торги по выбору банка для открытия ему кредитной линии с лимитом в 300 млн руб. Начальная цена такого права составляет 224,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Срок действия кредитной линии — не менее 1 095 дней. Максимальная процентная ставка будет установлена на уровне суммы ключевой ставки и 5% годовых.

Согласно извещению о проведении тендера, кредит необходим для финансирования затрат на исполнение концессионного соглашения по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Тамбове, а также — текущей деятельности компании, погашение задолженности, выплату зарплаты сотрудникам.

Торги пройдут в форме запроса предложений. Заявки на участие в них можно подавать до 16 июля, итоги планируется подвести 17 июля.

Концессия между властями Тамбова и структурой «РКС» была заключена в 2021 году сроком на 30 лет. Компания заявляла о планах вложить в развитие коммунальной инфраструктуры города 4,1 млрд руб., а также — инвестировать 8,8 млрд руб. в основные фонды.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова