НЗТ снизил перевалку на 19% по итогам сельхозгода

ООО «Новороссийский зерновой терминал» (входит в «Деметра-Холдинг») завершило сельскохозяйственный год (июль 2024 — июнь 2025) с показателем экспорта зерновых культур на уровне 5,76 млн т, сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, терминал обеспечил 25% всей перевалки зерна в портах Азово-Черноморского бассейна. В течение отчетного периода предприятие приняло 85,5 тыс. автомобилей и разгрузило свыше 42 тыс. железнодорожных вагонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сравнительно с результатами предыдущего сезона, когда отгрузка составила 7,1 млн т, объемы сократились на 19%. В то же время предприятие зафиксировало рекордную перевалку наливных неопасных грузов — растительных масел, мелассы и жирных кислот, отгрузив 123,5 тыс. т продукции.

Новороссийский зерновой терминал, введенный в эксплуатацию в 2008 году, располагает собственными глубоководными причалами и инфраструктурой для приема и перевалки зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта. Согласно планам модернизации, к концу 2026 года предприятие рассчитывает увеличить объем отгрузки до 11 млн т ежегодно.

«Деметра-Холдинг» консолидирует активы в сфере экспортной логистики и торговли зерном. В состав холдинга входят Новороссийский зерновой терминал (100%), ЗТК «Тамань» (50%), НКХП (35,36%), 50% минус одна акция в АО «ОЗК», 100% долей в «Русагротранс», «ЛП Транс» и «Грузовой компании», а также трейдер «Деметра Трейдинг», цифровая платформа Smartseeds и сеть региональных элеваторов.

Вячеслав Рыжков