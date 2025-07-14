После лечения кишечной инфекции в Дагестане выписаны 109 пациентов

109 пациентов выписаны после лечения кишечной инфекции из Магарамкентской центральной районной больницы в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

В медучреждении продолжают получать стационарное лечение 30 больных, из них 24 ребенка.

В очаге заражения медработники проводят вакцинацию от вирусного гепатита А и профилактическое фагирование. Врачи активно выявляют заболевших, обходя дома жителей села. Количество новых случаев заражения сокращается.

Всего зафиксировано 450 эпизодов кишечной инфекции, 422 из которых — у детей. Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано. Медики принимают все необходимые меры для скорейшего выздоровления пациентов.

Лечение больных контролирует министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Тат Гаспарян