Путин заявил о популярности рабочих профессий у выпускников школ

Власти России занимаются вопросом ранней профориентации у школьников, рассказал президент Владимир Путин. По его словам, результаты вмешательства государства в эту сферу уже есть. Они заключаются в росте количества молодых людей, которые выбирают учиться в колледжах.

«Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем именно рабочим профессиям, растет, и прием в эти учебные заведения растет. Так что в целом, я думаю, мы на правильном пути»,— заявил господин Путин на совещании по социальным вопросам, на котором обсуждались вопросы здравоохранения и демографии (цитата по сайту Кремля).

В 2025 году 62% девятиклассников поступили в колледжи, заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что вместе с тем у выпускников школ перестали быть популярными гуманитарные направления — сегодня, по его словам, тенденция на естественно-научное и инженерное образование.