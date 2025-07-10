Путину доложили о популярности физики и математики у школьников

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам образования. Ему доложили о развитии образовательной инфраструктуры, результатах проведения ОГЭ и ЕГЭ, а также о проведении приемной кампании в вузах и колледжах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

О результатах учебного года рассказали зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Господин Кравцов заявил, что правительство занялось развитием естественно-научного образования. «Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство — это и математика, и физика, химия, биология»,— сказал он (цитата по сайту Кремля).

Он сказал, что в 2025 году физику на экзаменах сдавали на 10% чаще, чем в 2024-м. Также увеличилось количество школьников, выбравших профильную математику: в прошлом году их было порядка 280 тыс., сейчас — больше 300 тыс. «То есть мы видим интерес, и, самое главное, мы видим, что переломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности. Сегодня... тенденция на естественно-научное и инженерное образование»,— сказал он.

Вместе с тем, по словам господина Кравцова, школьники в этом стали больше интересоваться поступлением в колледжи: они подали в учреждения среднего образования на 200 тыс. заявлений больше, чем в прошлом году. «Ребята идут на рабочие специальности»,— сказал он. Господин Кравцов отметил, что сейчас колледжи активно включились в реализацию оборонно-промышленного заказа. «Помогают нашим оборонным предприятиям для фронта»,— отметил министр.